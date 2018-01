Endnu en skatteminister har afvist Aabenraa

Siden kommunalreformen har Aabenraa Kommune gentagne gange bedt om at få lov til at beholde den skat, som tyske pendlere betaler. Senest har Karsten Lauritzen (V) sagt nej. Men borgmester Thomas Andresen (V) har ikke givet op.

Karsten Lauritzen lovede at se på sagen, som flere ministre før ham. Men da han havde været hjemme i ministeriet og undersøge sagen, kom han med et svar, som Aabenraa Kommune har hørt mange gange før.

Han har optimismen i behold, selv om kommunen har fået et afvisende svar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

AABENRAA:- Det lykkedes os til sidst at få en ekstra motorvejsafkørsel ved at invitere skiftende trafikministre på besøg. Så mon ikke det også lykkes til sidst med grænsependlerskatten, spørger borgmester Thomas Andresen (V).

Aabenraa Kommune vurderer, at den årligt mister omkring 50 millioner kroner på grund af skattereglerne for grænsependlere. Skatten fra borgere, der bor i Tyskland og arbejder i Aabenraa Kommune, udgør 44 millioner, som staten får. Folk, der bor i Aabenraa Kommune og arbejder i Tyskland, betaler cirka to millioner kroner i skat, som Tyskland får. Kommunen har udgifter på omkring 13 millioner til børnepasning, sygedagpenge og andre ting til folk, der arbejder i Danmark og bor i Tyskland. Til gengæld får kommunen særlige tilskud fra staten for cirka ni millioner. Netto betyder det udgifter og mistede indtægter for cirka 50 millioner kroner.

Umuligt

Skatteministeren forklarer, at det fortsat ikke er muligt at indføre et system i skatteministeriets regi, som kan foretage en korrekt fordeling af skatten fra grænsependlerne.

Det svar lader Aabenraa Kommune sig dig ikke nøje med. Økonomiudvalget har besluttet at tilbyde ministeriet, at kommunen står for beregningen.

- Vi mener, der kan foretages en beregning ud fra sygesikringsbeviset eller ud fra virksomhedsregistrets oplysninger. Det giver kun problemer, når den samme person er ansat hos forskellige arbejdsgivere i Danmark, forklarer borgmesteren.

- Vi har tænkt os at fortælle skatteministeren, at skulle der være en lille unøjagtighed, så lever vi med det, siger Thomas Andresen.