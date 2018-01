Endnu en minister ind i sag om pendlerskat

AABENRAA: Ti år er gået siden kommunalreformen, og der er stadig ikke kommet styr på det underskud, som kommunerne i grænselandet har på grænsependlerne. Deres skat går direkte i statskassen, mens kommunen sidder tilbage med udgifter til for eksempel børnepasning og sygedagpenge.

Senest har skatteminister Karsten Lauritzen meddelt Aabenraa Kommune, at skattereglerne ikke kan laves om, fordi det ikke er muligt at lave en nøjagtig opgørelse over, hvor meget folk, der er bosat syd for grænsen, tjener på at arbejde i kommunen.

Folketingsmedlem Jesper Petersen (S) har tidligere rejst sagen på Christiansborg, og på baggrund af den seneste afvisning fra den nuværende skatteminister har han tænkt sig at gøre det igen.

- Det er muligt, at skattesystemet ikke kan laves om. Men det må i det mindste være sådan, at grænsekommunerne ikke taber penge på det her. Den kompensation, kommunerne får i øjeblikket, rækker ikke, konstaterer han.

Dermed flyttes sagen fra skatteminister Karsten Lauritzens bord over til økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der har ansvaret for kommunerne.

- Helt konkret vil jeg stille skriftlige paragraf 20 spørgsmål til ministeren, lover Jesper Petersen.