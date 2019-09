Lørdag var stemningen anderledes festlig i SønderjyskE-bussen. Med en sejr på 27-22 var revanchen i hus, der står nu fire point efter to kampe på kontoen, og der var ingen, der behøvede at sidde og trykke sig ned i sædet, fordi de ikke havde bidraget til sejren i det midtjyske.

Sådan føltes det i hvert fald for SønderjyskE-cheftræner Olivera Kecman og hendes spillerne, efter de højst skuffende havde tabt til hjemmeholdet og dermed endnu en gang sat muligheden for at rykke op i ligaen over styr.

Alle fik spilletid

Hun havde især ros til forsvarsspillet, som havde haltet noget i premierekampen mod Roskilde Håndbold for en uge siden.

- Jeg var ikke tilfreds med forsvarsarbejdet i den kamp, så det har vi arbejdet med i ugens løb, og i dag tog de virkelig fat. Det var en rigtig, rigtig god præstation. Det var forsvaret, der gav os sejren, lød analysen af indsatsen, der nu heller ikke i den modsatte ende var noget at kimse ad.

Her fik cheftræneren og den nye assistent, Martin Ritto, alle bragt i spil.

- Det var dejligt endelig at have mulighed for at skifte ud, og de bidrog alle med noget, forklarede Kecman, der stadig har sidste sæsons topscorer, Celina Hansen, på skånekost, fordi hun har lidt problemer med et knæ. Rutinen fornægtede sig dog ikke, da der var brug for den.