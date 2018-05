Endelig: Nu går byggeri til 110 millioner kroner i gang

Snart i gang

Det er det lokale konsortium CJOM A/S, der står for byggeriet af både skole og daginstitution. Det er et samarbejde mellem de to entreprenører Chr. Johannsen A/S og Ommen & Møller A/S. I første omgang er det Chr. Johannsen A/S, der rykker ind på Skovbrynet, da ekspertisen i jordarbejde ligger dér. Direktør og medejer Per Lausten oplyser, at man vil være klar til for alvor at gå i gang med at omdanne stedet til byggeplads i løbet af en lille måneds tid.