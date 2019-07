En varm uge venter: Badevandet er i top

Analytisk inddeles badevandskvaliteten efter fire kategorier. Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. På intet tidspunkt i årets sæson har badevandet i Aabenraa Kommune været under grænseværdien for den højeste kategori.

- Den sidste måling viser, at badevandet ved vores 25 strande overholder de højeste kvalitetskrav, siger Tine Fricke, der er teamleder for Natur i Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Hvis Danmarks Meteorologiske Institut får ret i dets forudsigelser, så venter der en varm uge forude med temperaturer, der kan nå eller passere de magiske 25 grader, som er kriteriet for et dansk sommerdøgn.

Det kan variere

Det er ikke hvert år, at Aabenraa Kommune kan prale af, at badevandet overholder de højeste kvalitetskrav ved samtlige strande. For to år siden blev kommunen eksempelvis nødt til at indføre badeforbud i en periode på Sønderstrand i Aabenraa, efter at analyser af badevandet viste et for højt bakterieindhold efter flere store regnskyl.

Omvendt er det heller ikke decideret usædvanligt.

- Det er ikke usædvanligt, men det kan selvfølgelig variere, siger Tine Fricke.

Generelt frarådes det dog at bade et døgn efter længerevarende regnskyl. Kraftig regn kan nemlig betyde, at kloaksystemerne overbelastes, så spildevand løber ud i åerne og derfra ud i havet.

I Aabenraa Kommune bliver der taget prøver af badevandet med jævne mellemrum.

- Vi tager 20 prøver på Sønderstrand, 14 prøver på de andre Blå Flag-strande og lidt færre på kommunens øvrige strande, siger Tine Fricke.