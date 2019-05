Den kommunale tandpleje har i den grad lidt under manglen på tandlæger, men nu lysner det. Kapaciteten øges, og samtidig skal kommunens 4. klasser have kørekort - til tandbørstning.

Aabenraa: Pyha. Nu bliver der lagt pres på Karius og Baktus.

Den kommunale tandpleje har haltet voldsomt efter med både undersøgelser og behandlinger, og tandsundheden hos kommunens børn har været under pres, fordi det ikke har været til at opdrive tandlæger. Men nu er der godt nyt.

For to måneder siden bad social- og sundhedsudvalget forvaltningen om at komme med nogle bud på at komme problemerne til livs. Øverst på listen med bud stod, at tandplejen har fået mulighed for at ansætte en ekstra tandlæge.

- Det har vi gerne villet længe, men vi har ikke kunnet finde tandlæger. Nu er der så en tandlæge, der har meldt sig og gerne vil have et job ved os, så vi sagde, "skynd jer da at ansætte", fortæller Karsten Meyer Olesen (S), formand for social- og sundhedsudvalget.

Der sker en midlertidig opnormering fra 6 til 7,1 tandlægestillinger efter sommerferien i 2019 og i hele 2020, hvilket løber op i 1,4 millioner kroner.

- Det er altså en lykkelig historie, synes udvalgsformanden.