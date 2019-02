Entertaineren Niels Hausgaard har igen formået at fylde Sønderjyllandshallen til bristepunktet.

- Der er fulde huse hvert år, når Niels Hausgaard optræder. Nogle gange har vi endda været så heldige, at han optræder to aftener i træk, men det er desværre ikke tilfældet i år, siger Peter Autzen.

Niels Hausgaard går på scenen i Musik- og Teaterhuset Sønderjyllandshallen på torsdag med showet "Tryk min danske hånd", og det er ikke nyt, at der er kamp om pladserne.

Det er naturligvis den nordjyske entertainer, Niels Hausgaard, der er tale om, og ham er direktøren for Sønderjyllandshallen glad for.

Aabenraa: De sidste rigtig mange år har Musik- og Teaterhuset Sønderjyllandshallen i Aabenraa haft en stand-up komiker på plakaten, som man nødig ville undvære. Han er nemlig garanti for fulde huse, og i år er ingen undtagelse.

Peter Autzen, direktør for Musik- og Teaterhuset Sønderjyllandshallen

Han formår også at tiltrække det yngre publikum, fordi han er så aktuel.

Stadig skarp

Den efterhånden 74-årige Niels Hausgaard kickstartede sin karriere som huspoet på regionalradioen i Aalborg. Det var i 1972, og siden er det gået slag i slag. En af hans store styrker er, at han favner bredt.

- Han formår også at tiltrække det yngre publikum, fordi han er så aktuel, og skarpheden fejler bestemt ikke noget, siger Peter Autzen.

Showet på torsdag i Sønderjyllandshallen i Aabenraa er det eneste, som Niels Hausgaard leverer i Sønderjylland, og derfor kommer publikum da også ifølge Peter Autzen fra hele landsdelen.

Når Niels Haugaard er færdig med at underholde sønderjyderne, går turen nordpå, hvor der venter to optrædener i Fredericia Teater. Her er der også udsolgt begge dage.