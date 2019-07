Læser Verner Baumann spørger, hvad der bliver af fodgængerfeltet ved bagerbutikken på Haderslevvej. JydskeVestkysten har spurgt Aabenraa Kommune.

Aabenraa: Hvornår er fodgængerfeltet ved Nyemans Bageri færdigt? Sådan spørger læser Verner Baumann på JydskeVestkystens platform Aaben by. - Der er ingen bilister, der respekterer den overgang lige nu, uddyber han. Han refererer til en krydsningshelle ved bagerbutikken over for Folkehjem på den travle Haderslevvej i Aabenraa. Den har erstattet den fodgængerovergang, der tidligere lå lige over for nabobygningen få meter sydpå. JydskeVestkysten har spurgt Aabenraa Kommune. Det viser sig, at der ikke kommer nogen fodgængerstriber ved krydsningshellen. I stedet er fodgængerfeltet flyttet cirka 100 meter sydpå ved Karpedam.

Fokus har været på børnene og cyklisterne, der krydser vejen ved Karpedam syd for bagerbutikken. Foto: Timo Battefeld

Fokus på anden krydsning Projektleder i Aabenraa Kommunes afdeling for trafik og anlæg, Naja Hansen, oplyser, at overgangen er blevet flyttet i forbindelse med forberedelserne af den nye Genforeningspark ved Folkehjem. Her skal indkørslen til parken nemlig flyttes. - Desuden har vi haft fokus på krydsningen ved Karpedam og Haderslevvej. Der var tidligere en krydsningshelle, der ikke lå optimalt i forhold til dem, der krydsede vejen på enten cykel eller til fods. Så det har været et farligt kryds, og vi var nødt til at gøre noget der for at sikre de gående børn og de cyklende unge, siger Naja Hansen om den nye placering af fodgængerfeltet lidt længere sydpå. Kommunens vurdering er, at det primært var voksne, der brugte den tidligere fodgængerovergang, som læser Verner Baumann savner. - Dem har vi så sikret med en krydsningshelle, siger Naja Hansen. Det ærgrer bagermester Iver Hansen fra Nyemans Bageri. - Det undrer os meget. Vi havde jo en fodgængerovergang, som fungerede fint. Vores store morgenryk ligger mellem klokken kvart over syv og klokken otte, og det er jo lige der, trafikken er værst. Derfor synes jeg, det er lidt med hovedet under armen, at kommunen har flyttet den, siger bagermesteren.

Mere besværligt Nyemans Bageri har nemlig kun tre parkeringspladser selv. - Og derfor holder mange af mine kunder, særligt dem der kommer nordfra, på parkeringspladsen ved Folkehjem over for, siger Iver Hansen. Han føler generelt, at bagerbutikken har været udsat det sidste stykke tid, fordi der er sket så meget på Haderslevvej. - Vejen har været spærret et par gange, og alt, der gør det mere besværligt for folk at komme over til mig, går jo ud over mit salg, siger Iver Hansen. I forbindelse med Genforeningsparken reduceres antallet af parkeringspladser. I den forbindelse føler Iver Hansen dog, at kommunen har lyttet til ham. - Her bliver nogle af dem lavet til kortidsparkering, og det er jeg rigtig glad for, for det er for min skyld. Der har kommunen været meget imødekommende, siger bagermesteren.