En højskole helt for sig selv fylder 25 år

De fugle begge meget med i udviklingen i Tyskland omkring murens fald og genforeningen af Vest- og Østtyskland, og de så et stort nyt marked for danske produkter. Men de var i tvivl om, hvorvidt de danske unge sprogligt set var i stand til at klare sig på det tyske marked.

Nye dagpengeregler

Højskolelærer Knud-Erik Therkelsen fra Rønshoved Højskole blev ansat som forstander, og hans kone, Birthe, blev medforstander. På højskolens første lange kursus var der 53 elever.

De blev undervist intensivt i tysk 15 timer om ugen, men havde også alle de traditionelle højskolefag.

I de første år var søgningen høj, men i 1997 kom der nye dagpengeregler, der betød, at man ikke længere kunne gå på højskole samtidig med, at man fik dagpenge og elevtallet faldt dermed drastisk.

Højskolen måtte finde nye veje, og løsningen blev, at der ikke længere skulle undervises alene i tysk for danskere, men også omvendt. Der var nemlig i Tyskland en stor interesse for at lære dansk.

En sidegevinst var det, at tyske og danske elever mødte hinanden og tilbragte fritiden sammen, så højskolen blev et mødested mellem to kulturer.

Det var blandt andet tyske læger, der fik et hurtigt og intensivt kursus i dansk, så de kunne få job i Danmark, og danske unge blev uddannet til at kunne få job på hoteller i Schweiz i skisæsonen.

Højskolen Østersøen har også gennem årene været mødested for unge fra mindretal over hele Europa, der her fik en mulighed for at snakke sammen og udveksle erfaringer på korte sommerkurser.

Højskolen har også samarbejdet med Gråsten Landbrugsskole om danskundervisning for landbrugselever fra Letland, og uddannet tyske ambulancereddere til det danske arbejdsmarked.