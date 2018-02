Philip Tietje (V), formand for vækstudvalget for land og by, erkender, det kan blive en gråzone at afgøre, om en forening er ikkekommerciel eller ej. Arkivfoto: Jacob Schultz

Hvornår er en forening eller dens sigte kommercielt? Det spørgsmål kan være svært at svare på, erkender Philip Tietje (V), der er formand for vækstudvalget for land og by, og derfor er det også i en gråzone, om brugen af nye informationstavler er gratis.

Aabenraa: Har man et kommercielt sigte, skal man regne med at skulle betale ved kasse 1, men er man en ikkekommerciel aktør, "kan man i visse tilfælde benytte tavlerne uden beregning", oplyser Aabenraa Kommune om de seks digitale informationstavler, som fra fredag opstilles rundt i kommunen. - Alle foreninger i Aabenraa Kommune, som ikke har et kommercielt sigte eller har kommercielle arrangementer, må annoncere gratis, siger Philip Tietje (V), formand for vækstudvalget for land og by. Samtidig erkender han dog, at det er en gråzone, når det skal afgøres, om aktører er kommercielle eller ej. - Det må vi finde ud af. Om nogle som Amtsringriderforeningen og Kliple' Mærken har et kommercielt sigte. Også af hensyn til konkurrencen. Det er min umiddelbare tilgang, at det ikke skal være helt gratis at annoncere, men det må vi se, hvordan vi administrerer, forklarer Philip Tietje.

Her kommer tavlerne

Kruså - efter grænseovergangen

- efter grænseovergangen Rødekro - ved Hærvejen/SuperBrugsen

- ved Hærvejen/SuperBrugsen Rødekro - ved Ribevej

- ved Ribevej Tinglev - ud mod Hovedgaden

- ud mod Hovedgaden Aabenraa - ved Løgumklostervej, indfaldsvej fra nord

- ved Løgumklostervej, indfaldsvej fra nord Aabenraa - ved Flensborgvej, ud for strandområdet Annoncerne vises enkeltvis i 30 sekunder ad gangen.



Der vil være op til otte aktive annoncer ad gangen. Der vises som udgangspunkt det samme budskab på alle seks informationstavler samtidigt.



De seks digitale informationstavler med LED-skærme bliver fordelt således:Annoncerne vises enkeltvis i 30 sekunder ad gangen.Der vil være op til otte aktive annoncer ad gangen. Der vises som udgangspunkt det samme budskab på alle seks informationstavler samtidigt.Informationstavlerne slukkes i tidsrummet fra klokken 01.00 til 06.00 hver dag.