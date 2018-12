En god sags tjeneste: Claus Scheelke designer armbånd til kræftsyge børn

Den tidligere guldsmed Claus Scheelke kunne ikke andet end at sige ja, da han blev bedt om at designe et smykke til fordel for Børnecancerfonden. Foto: H.C. Gabelgaard

Den tidligere sønderjyske guldsmed Claus Scheelke har igen designet et smykke til fordel for velgørenhed. Denne gang er det til Børnecancerfonden, og det var formålet, der fik ham til at sige ja, selvom han ikke længere er i guldsmedebranchen.

Aabenraa: Det er ikke en verden, han længere er en del af, men den tidligere guldsmed Claus Scheelke kunne ikke sige nej, da han blev spurgt, om han ville designe et armbånd til støtte for Børnecancerfonden. - Hvad er det værste, der kan ske på denne jord? Det er, at vores børn blive syge. Det var formålet, der gjorde, at jeg sagde ja, fortæller han. Claus Scheelke var manden bag guldsmedeforretningerne Scheelke, som røg med i faldet, da Tønder Bank krakkede i 2012. Han havde inden designet flere forskellige smykker til velgørenhed - blandt andet det populære Soldier to Soldier armbånd og julehjertesmykkerne til fordel for Et Hjerte for Alle i Aabenraa. Siden er det ikke smykker, der har fyldt hans verden, for de seneste fem år har han været ansat hos Ecco, hvor han er en del af afdelingen for global markedsføring. Her får han så rigeligt brugt den kreativitet, han før brugte på design af smykker, så det er ikke en verden, han savner, men han har alligevel nydt at designe det unikke armbånd for Børnecancerfonden.

Team Bodenhoff I 2015 startede den tidligere Team Rynkeby-rytter Claus Bodenhoff Danmark Rundt Team Bodenhoff med ønsket om at samle penge ind til kræftramte børn og deres familier.Han tog turen rundt i Danmark på cykel for at sprede budskabet, og siden dengang er Danmark Rundt Team Bodenhoff og støtte til det gode formål vokset.



I år startede cykelturen i Skagen og sluttede i Frederiksværk, og undervejs kunne man købe det unikke armbånd, som Claus Scheelke har designet.



Det var Claus Bodenhoff, som tog kontakt til Claus Scheelke, som sagde ja til opgaven med det samme.



Indtjeningen fra salget går ubeskåret og direkte til Børnecancerfonden.

Claus Scheelkes smykker har altid en historie, og det har det unikke armbånd også. Tanken er, at det runde symboliserer evigheden, mens det sorte hul i midten er det hul, man falder ned i, når ens barn bliver syg. Der er et langtrukkent hjerte, der smyger sig på smykket, og det er det hjerte, der trækker én ud af smerten.

Armbåndet har en historie - Der er ikke noget bedre end at gøre noget for andre. Det er en berigelse. Hvis tingene lykkedes - fra idé til smykke til penge, som kan bruges til et godt formål - så er det en fantastisk følelse, siger han. Claus Scheelkes specialdesignede smykker til fordel for velgørenhed er kendt for altid at have en historie. Det er heller ingen undtagelse med armbåndet til Børnecancerfonden, da det også har en masse symbolik. - Tanken er, at det runde symboliserer evigheden, mens det sorte hul i midten er det hul, man falder ned i, når ens barn bliver syg. Der er et langtrukkent hjerte, der smyger sig på smykket, og det er det hjerte, der trækker én ud af smerten. Jeg synes, historien er vigtig i et smykke som dette, siger han. Egentlig skulle armbåndet kun sælges på Børnecancerfondens webshop samt på den tur Danmark Rundt, som velgørenhedscykelholdet Team Bodenhoff tager hver sommer for at samle penge ind til kræftramte børn og deres familier. Men Claus Scheelkes netværk i det sønderjyske er stadig så stærkt, at han synes, det også skulle sælges i fysiske butikker. Det bliver det så nu hos Mr. Hoff i Tønder samt hos Café Kridt i Aabenraa og Haderslev. - Vi har lavet 500 i første omgang, men det skal ikke være en engangsting. Det er meningen, at armbåndet skal være symbolet for Danmark Rundt Team Bodenhoff hvert år, så vi får flere lavet, når de første 500 er solgt, fortæller Claus Scheelke.