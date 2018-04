En gåtur for helbredet

Aabenraa: Kræftens Bekæmpelse, Aabenraa lokalforening inviterer til walk and talk, som starter hver tirsdag kl. 10 fra kræftrådgivningen i Søndergade.

Walk and talk er der en gruppe, der er aktive med gåture i og omkring Aabenraa. Konceptet er, at alle er velkomne til at deltage i gåturene, uanset alder, køn og om man er pårørende eller ramt af kræft eller anden sygdom. Der er plads til alle, og det er gratis.

Temaet er "gå og vær glad" ud fra tanken om, at motion og frisk luft og samtidig have mulighed for at snakke med andre kan virke forebyggende for helbredet og dermed øge ens livskvalitet.

