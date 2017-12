En epoke slutter: Populær restaurant lukker efter 34 år

- Det er ikke let for andre at låne penge i banken til at fortsætte driften af restauranten. Jeg har også en datter, men hun ønsker ikke at eje en pizzarestaurant. Så der er ikke andet at gøre, lyder det fra Tony Donabet.

- Jeg er efterhånden blevet 74 år, og jeg kan godt mærke, hvordan min krop hurtigt bliver slidt af arbejdet her i butikken. Derfor har jeg de seneste måneder gået med tanken om at lukke pizzarestauranten, og det sker på lørdag, hvor vi har sidste åbningsdag, fortæller han.

Efter 34 år vil det også være slut med pizzarestauranten Ristorante Tony's Italiano på Søndergade i Aabenraa. Ejer Tony Donabet har nemlig valgt at lukke den forretning, han selv var med til at etablere i 1983.

Vemodigt

Tony Donabet medgiver, at det ikke bliver let for ham at forlade det livsværk, der har givet ham så mange oplevelser.

- Jeg har elsket at komme her og servere pizza til små børn og deres forældre. Mange af de børn, jeg serverede pizza til for flere år siden, er nu blevet voksne og har selv fået børn, som de tager med her. Jeg kommer til at savne mine stamkunder og alle andre, som jeg har talt med gennem årene, fortæller han.

Beslutningen ligger imidlertid fast. Fra sent lørdag aften er det slut med at lange de populære pizzaer med enten skinke, oksekød, pepperoni og bacon på eller med parmaskinke og rucolasalat over disken. Men måske er der alligevel håb for lokale pizza-elskere, afslører Tony Donabet.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med bygningen her. Men jeg har hørt, at der er nogle ejere klar i kulissen til at etablere en ny pizzarestaurant med opstart i marts. Men intet er sikkert, lyder det fra Tony Donabet.