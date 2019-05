En bid af paradis: Ragnhild og Kurt inviterer indenfor

Jo, der skal mere end en genstridig busk til at tage modet og humøret fra ægteparret på Skovvej 15 i Kruså. For det er træene, buskene, blomsterne og alt det grønne, der holder dem i gang. De elsker deres 1800 kvadratmeter store have. Ragnhild gjorde det fra første sekund, da de flyttede ind dengang i 1972, og hvor der kun var græs. Storbymennesket Kurt har lært det.

Kruså: Det var en stor rododendron. Men den stod altså i vejen. Så der var kun én ting at gøre. Den måtte graves op med et rodnet så stort, at Kurt Beecks må strække armene så langt, han kan, for at give en idé om omfanget.

- Jeg er ikke ret god til at sidde stille, og jeg nyder virkelig at arbejde i haven, siger hun - og Kurt tilføjer med et smil:

Selv de mest inkarnerede haveejere vil nok miste pusten af at lade blikket glide over den skrånende grund direkte ned til Krusåen. Små søer, rislende vandfald, barkbelagte havegange, der snor sig mellem bede med et væld af forskellige planter. En bænk hist, et par stole pist. Garneret med små kunstværker i forskellige materialer. Nogle købt, andre fra Ragnhilds kreative hånd.

Der sker hele tiden nyt

Der er dog ingen tvivl om, at det er også et fælles projekt. Kurt slår græsset - tre gange om ugen - sørger for, at kanterne er snorlige, holder søerne fri for blade. Og så har han en forkærlighed for havens rododendroner. Selv om Ragnhild protesterede lidt, "fordi de bliver så store", så lykkedes det ham at få en ny med hjem til samlingen, da parret for nylig var på et stort plantemarked ved Hamborg.

I øjeblikket er det orkidéer og de langsomtvoksende trillium, der har hendes opmærksomhed. For selv om haven kan virke, som om den er, som den skal være, så er det absolut ikke tilfældet.

- Nej, den er hele tiden i udvikling. Man lærer jo stadig nyt, og man får hele tiden ny inspiration. Du skulle bare vide, hvor meget jeg har flyttet rundt på her i foråret, siger hun og lader tankerne løbe, da hun kigger op ad den store vandgran, der står i havens nederste del.

- Der er intet i den her have, jeg ikke selv har plantet. Så kan man se, hvor gammel man er, siger hun med et skævt smil og er ikke meget for at afsløre, at hun er fyldt 77, Kurt 84.