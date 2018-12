Aabenraa: Efter fem år som arrangører af kvindeløbet En Duft af Kvinde træder Rachelle Enemark Bech, Joan Høeg, Lone Nicolaisen, Grete Jessen Nielsen og Elke Dahl et skridt tilbage og overlader ansvaret for løbet til andre kræfter i AaIG Atletik, tri og motion.

- De har valgt at stoppe, mens legen er god. Man kan sige, at det sker på toppen, for de har en stor andel i, at løbet er blevet til det, det er. Nogle af dem vil også stadig være med på en eller anden måde, men ellers er det nye kræfter i AaIG, der træder til, fortæller Per Hussmann fra AaIG.

Da de fem initiativtagere også har været så meget lig med løbets identitet, har AaIG valgt at lave det populære løb helt om. Der vil ikke længere komme en foredragsholder, men i stedet noget underholdning, som lægger mere op til fest. Det er meningen AaIg står for løbedelen og Gazzværket for spisningen og festen.

- Vi blander kortene på ny, for vi kan ikke kopiere det, som de fem har skabt, fordi det er så meget dem. Og der er ingen grund til at prøve at kopiere det. Det er en god lejlighed til at prøve noget nyt, og derfor er det også vigtigt for os at sige, at løbet i år bliver noget helt andet, pointerer Per Hussmann.