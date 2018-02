Emir beder fem gange dagligt: - Jeg er stadig en del af fællesskabet

Emir Can Balli er 16 år, går i 1. g på Statsskolen, spiller fodbold og har fritidsarbejde. Og så er han troende muslim, hvilket blandt andet betyder, at han passer sine fem daglige bønner. Foto: Claus Thorsted

Skole, sport og fritidsarbejde. Plus fem daglige bønner. Emir er troende muslim, men er på mange andre områder, som unge er flest. Johanna Hahn har i nogle uger været i jobpraktik på JydskeVestkysten og i den forbindelse talt med Emir om hans tro.

AABENRAA: Han hverken ryger eller drikker, og som muslim springer han naturligvis julen over. Alligevel synes den 16-årige Emir Can Balli med tyrkiske rødder ikke, at han er så meget anderledes end unge med etnisk dansk baggrund. - Jeg føler stadig, at jeg er en del af fællesskabet, selv om mine venner er danskere og kristne. Der er ikke nogen form for adskillelse, siger han. Emir Can Balli går i 1.g på Aabenraa Statsskole, i sin fritid spiller han fodbold og arbejder hos Kings & Queens, sådan som så mange andre unge bruger en stor del af deres fritid på idræt og småjobs. Den 16-årige sønderjyde med tyrkiske rødder er i virkeligheden ganske almindelig - hvis vi altså lige ser bort fra religionen. Her skiller han sig til gengæld også ud fra mængden, for troen betyder meget for ham.

Praktikanten Johanna Hahn er 20 år gammel og blev færdig med sin HF i sommeren 2017. Siden har hun haft forskellige småjobs rundt omkring i Aabenraa uden dog at finde noget fast.De seneste uger har Johanna Hahn været i jobpraktik på JydskeVestkystens redaktion i Aabenraa.



Johanna har lavet forskellige småting på redaktionen og blandt andet interviewet den blot 16-årige Emir Can Balli, der har boet i Aabenraa i det meste sit liv og i dag er troende muslim.



Johanna slutter sin praktiktid på avisen her i uge 8.

Efterskolen og begyndelsen Det begyndte, da han gik på Phønix Efterskole på Hjarnø. Den efterskole huser unge elever med tyrkisk baggrund. Her bad han to-tre gange dagligt, selvom der ikke var nogen tvang, og siden da har han ikke gjort noget, der strider imod Islam. Det vigtigste for ham er at udføre sin religion, så meget han kan, og følge de regler, der er. - En del er chokerede over, at jeg beder fem gange om dagen, og det gælder både mennesker, jeg møder, og unge i min vennekreds, fortæller han. I familien er det kun Emir, der har bønner på programmet fem gange dagligt, ligesom det heller ikke er alle i familien, der faster, når det er ramadan. Her spiller praktikken dog også en rolle, for de ikke kan få det til at passe sammen med deres arbejde. Men for Emir er det i fasteperioden, han føler sig mest som muslim.