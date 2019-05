Orienteringsløb er en idrætsdisciplin, der udfordrer både kondition og de små grå. For første gang er sporten kommet på programmet til Skole-OL. Elever fra skoler i Aabenraa Kommune kom langt omkring i Hjelm Skov.

Aabenraa: Det er slet ikke så nemt at finde posterne, når de ligger gemt inde i en skov. Elever fra flere skoler i Aabenraa Kommune måtte således bruge kort for at finde både vej og poster i Hjelm Skov i forbindelse med et orienteringsløb for elever i 6. klasse. Som noget helt nyt er disciplinen o-løb nemlig kommet på programmet til det såkaldte Skole OL, hvor elever på mellemtrinnet kan afprøve forskellige sportsgrene. Aabenraa Kommune har i samarbejde med Sund Skole 2020 sat hele tre discipliner på programmet: cross-løb, atletik og nu også orienteringsløb - hver gang med en lokal idrætsforening som med-arrangør. Ved orienteringsløbet i Hjelm Skov og Aabenraa Stadion var det med OK Syd som vært - og med godt 150 elever fra 6. årgang som udøvere.- Vi har i nogle år afholdt Skolernes Find Vej dag for alle 6. klasser i Aabenraa Kommune. I år er konceptet ændret lidt, og det foregår i regi af Skole OL, fortæller Finn Hove, som er koordinator for Skole OL i OK Syd, en sammenslutning af de to klubber i Aabenraa og Sønderborg.

O-løb 150 elever fra flere skoler i kommunen deltog i orienteringsløb, som er en ny disciplin under Skole OL.Orienteringsklubben OK Syd stod som praktisk arrangør.



Skole OL i Aabenraa omfatter nu cross-løb, atletik og for første gang i år også orienteringsløb.



Aktiviteten er et tilbud under Sund Skole 2020 i Aabenraa Kommune, som dermed bygger videre på åben skole tilbuddene.



Orienteringsløbet blev afviklet i Hjelm Skov, hvor der var udlagt to ruter: en sprint-distance over 700 meter, hvor posterne skulle tages i rigtig rækkefølge så hurtig som muligt - og et såkaldt mange-post løb, hvor det gjaldt om at finde så mange poster som muligt indenfor en tidsramme på 40 minutter.



Orienteringsløb er en del af pensum i folkeskolens idrætsundervisning.



Skole OL er en landsdækkende aktivitet. Disciplinerne omfatter desuden cross-løb, atletik, bordtennis, bowling, bueskydning, roning og svømning.



Vinderne af den lokale Skole OL går videre til finalen, der finder sted i Århus 18.-21. juni med deltagelse af flere tusinde elever fra hele landet.



Danmarks Idrætsforbund og Dansk Atletik Forbund står bag Skole OL, som støttes af TrygFonden og Nordea-fonden.

Foto: Timo Battefeld Kristian Hamkens Petersen (t.v.) fra Tinglev Skole brugte 4:49 minutter på at gennemføre sprint-distancen på 700 meter. Både han og Fridi Poulsen (m.) havde ikke problemer med at læse kortet. Christian Thomsen (t.h.) måtte desværre ikke løbe med på grund af en bræket arm. Foto: Timo Battefeld

Ingen nye medlemmer Det er ønsket om at tilbyde skolebørnene en aktiv fritid, der får OK Syd til at koble sig på Skole OL-tanken.- Vi regner med, at børnene får en sjov dag. I orienteringsløb gælder det nemlig også om at bruge hovedet. Det er motion for hjerne og hjerte. Og vi kan jo se, at de hygger sig, siger Finn Hove.Dog skal OK Syd nok ikke regne med, at medlemstallet stiger efter arrangementet.- Det er ikke sådan, at der så er 20 nye medlemmer, når vi har afviklet Skole OL. Vi kan formidle lidt erfaring og viden, give dem en oplevelse. Og måske giver det så eleverne en spirende interesse. Men en egentlig rekruttering? Nej - det sker ikke, lyder det fra Finn Hove, der denne dag har seks frivillige fra klubben til at styre løb og løjer.

Sådan gik det Bedste klasse i mangepostløbet blev Høje Kolstrup Skoles 6. b tæt efterfulgt af Løjt Kirkeby Skoles 6. a. Høje Kolstrup Skole skal dermed til landsfinale i Århus.Bedste individuelle deltagere af mangepostløbet blev Kasper og Mikkel fra Løjt Kirkeby Skole på en delt førsteplads blandt drenge. Yasmina og Julie kom ind på en delt førsteplads blandt piger.



På sprintløbet var de hurtigste Malene fra Høje Kolstrup Skole og Oliver fra Løjt Kirkeby Skole.

Foto: Timo Battefeld Inden start fik eleverne en lille introduktion til det, der ventede dem ude på ruterne. Foto: Timo Battefeld

Del af pensum Eleverne havde i løbet af idrætstimerne hjemme på skolerne lært nogle af de mest grundlæggende ting om orienteringsløb, blandt andet hvordan man læser et kort.- Om symbolerne, hvordan man vender kortet rigtigt og om målestoksforhold. Så der har samtidig været lidt matematik ind over, fortæller Dorthe Holm, lærer på Løjt Skole.Hendes elever deltog sidste år som 5. årgangs-elever i Skole OL i atletik.- Hvor vi vandt lokalt og gik videre til finalen i Århus. Nu er eleverne i 6. klasse og helt opsat på at komme til finalen igen, siger Dorthe Holm.Og hvordan var det så at løbe efter kort gennem den grønne skov?- Hårdt, lød det fra Kristian Hamkens Petersen, Tinglev Skole.Både han og Fridi Poulsen havde såmænd ingen problemer med at læse kortet.- Det var nemt nok, mente Fridi Poulsen.Derimod var det så som så med konditionen, måtte de begge erkende.

Foto: Timo Battefeld 150 elever fra kommunens 6. klasser fik tilbud om at afprøve orienteringsløb ved Skole OL i Hjelm Skov. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Det gælder om at bruge både hjerne og hjerte, når der skal løbes orienteringsløb. Og så betyder tiden også noget, som hér ved Skole OL, hvor eleverne dyster i disciplinen mange-post.: i løbet skal man finde så mange poster som muligt indenfor en frist af 40 minutter. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Elever fra flere skoler i kommunen løb skoven grøn ved Skole OL i orienteringsløb. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Løjt Skole deltog sidste år ved Skole OL i atletik - gik viddere til finalen. Eleverne omkring lærer Dorthe Holm vil forsøge at gentage succes'en. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Deltagerne fik en kort indføring i de mest grundlæggende teknikker, når det gælder kort-læsning. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der blev også tid til at nyde omgivelserne i Hjelm Skov under Skole OL. Foto: Timo Battefeld