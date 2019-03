Elever har vækket de døde til live: Nu fortæller de familiehistorier

Det kræver øvelse at få publikum til at se på dukken og ikke dukkeføreren. Onsdag formiddag tog dukkerne de første skridt på Aabenraa Friskole, og der bliver endnu et par prøvetimer med de to kunstnere Anette Asp Christensen og Sarah Cederstrand, inden de skal stå over for publikum. Foto: Hans Chr. Gabelgaard