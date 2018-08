Elever har svært ved at overholde røgfri skoletid

Sanktioner

Første gang en elev bliver taget i at ryge på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, vil der efterfølgende blive taget en snak med eleven om, hvordan man kommer videre.Anden gang skal eleven have en samtale med en uddannelseschef.



Tredje gang risikerer eleven at blive sendt hjem for at få sig en tænkepause.



Fjerde gang er det slut med at gå på skolen.