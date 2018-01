Elever fra Hærvejsskolen med i videokonkurrence om førstehjælp

Hurtig førstehjælp er afgørende, når et menneske falder om med hjertestop. Det lærte eleverne i 8. klasse på Hærvejsskolen på den sjove måde, da de lavede video om førstehjælp.

Skolen havde nemlig besøg af Jeppe Rhode fra firmaet Lommefilm, der satte 60 elever fra 8. årgang i sving med at lave videofilm om førstehjælp.

Mandag formiddag vrimlede det i det hele taget med unge filmhold over hele området ved Hærvejsskolens afdeling på Vestergade i Rødekro.

Inde i skolegården på Hærvejsskolen arbejder et andet hold med at filme en scene, hvor en snebold indgår, og det er ikke helt let at få det hele til at passe.

- Vores film handler om en pige, hvis morfar er død og af hjertestop. Men da hun selv oplever, at der er én, der pludselig falder om, så ved hun ikke, om hun tør hjælpe. Men så gør hun det alligevel, og så redder hun vedkommende, forklarer Tine, som har fået rollen som redningsmand i den videofilm, de fem er ved at lave.

Hærvejsskolen i Rødekro har førstehjælp højt på dagsordenen. Skolen er certificeret som såkaldt "Du kan redde liv" skole.Det betyder blandt andet, at skolen har en hjertestarter, og mindst seks medarbejdere på skolen har været på kursus i livreddende førstehjælp og at alle elever i 6. til 9. klasse bliver undervist i livreddende førstehjælp og brugen af hjertestarter.

Konkret

Det er TrygFonden, der arbejder med at udbrede kendskabet til førstehjælp ved at lade Lommefilm tage ud på skolerne og få eleverne til at lave små videofilm om emnet.

I denne omgang er der i alt fem skoler i Region Syddanmark, der får mulighed for at lære om førstehjælp gennem videoprojektet, og Hærvejsskolen er én af dem.

Den bedste af de i alt 12 film, der blev produceret i Rødekro, går videre i konkurrencen om at bliver den bedste videofilm i Syddanmark.

Lene Lorenzen, der er lærer på Hærvejsskolen, tror på, at projektet både kan udvikle godt samarbejde og kreativitet blandt eleverne og være med til, at de bliver klar over, hvor vigtigt det er med førstehjælp, når nogen falder om med hjertestop.

- Førstehjælp kan være et tungt emne, men når de får lov til selv at komme på banen og være med til at formidle emner, så bliver det mere konkret, mener hun.