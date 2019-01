Elever er journalister for en dag

Elever fra Aabenraa Statsskoles 2. g har omdannet Mediehusets store mødelokale til redaktion. Elevernes egen hverdag danner udgangspunkt for en række artikler på JydskeVestkystens lokalsider.

Aabenraa: Det summer af koncentreret aktivitet i Mediehusets store mødesal denne formiddag: 2. g'erne fra Aabenraa Statsskoles samfundsfagslinje prøver kræfter med journalistikken og skal med et selvvalgt emne fylde spalterne i morgendagens avis.

Endnu er der lang tid til deadline, men alligevel mærker eleverne fra 17f et pres. Et forventningens pres, fortæller Max Bossi-Andresen, eneste dreng i gruppen sammen med Anna Nielsen, Emma Lhjungmann Hansen og Camilla-Sophia Friedrichsen.

- Vi har jo før skrevet opgaver med et selvvalgt emne, men det er noget anderledes hér, fordi artiklerne skal med i avisen, lyder det fra Max Bossi-Andresen.

Anna Nielsen giver ham ret og tilføjer:

- Og så er måden at skrive på - altså genren - helt anderledes, siger Anna Nielsen.

Ikke at den er ny for eleverne, for genren, det vil sige artikler, er gennemgået som pensum i danskundervisningen.

Så kræver det lidt mere snak henover bordet at få formuleringerne på plads, så alle er enige. Og hvis man ikke kan blive det, så er der også en løsning på det:

- Vi lader bare Emma få sin vilje, siger Anna Nielsen og får gruppen til at bryde ud i grin.

Efterfølgende tager hun dog selv brodden af sin kække bemærkning:

- Nej, vi er egentlig meget enige. Og ellers vi snakker jo om det.