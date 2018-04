Elever bliver sorteper: Tre ud af fire lærere lockoutes

Mens Aabenraa Kommunes specialklasseelever ikke kommer til at mærke en konflikt, bliver der langt mellem undervisningstimerne for alle øvrige elever. Kun hver fjerde lærer vil være tilbage.

På Hærvejsskolen vil Flemming Kristoffersen sidde med kun tre lærere, der er tjenestemænd og derfor undtaget fra konflikten. Derudover er der i Rødekro en halv snes lærere og pædagoger, der har timer i både skolens specialcenter og på almenområdet, som ligeledes vil skulle passe deres arbejde. KL, Kommunernes Landsforening, har nemlig besluttet at undtage al specialundervisning fra en eventuel lockout. Det vil sige, at eleverne på Fjordskolen og de tre specialcentre på Kongehøjskolen, Hærvejsskolen og Lyreskovskolen - konflikt eller ej - skal i skole som normalt.

For kommunes to største folkeskoler vil som de øvrige 16 blive hårdt ramt, hvis det ender med den storkonflikt, som mandag nat blev udskudt endnu to uger.

- Vi håber og krydser fingre for, at det ikke bliver aktuelt.

Aabenraa: - Jeg har stadig et håb om, at man kan forliges, siger Hærvejsskolens leder, Flemming Kristoffersen. Hans kollega på Kongehøjskolen, Vibeke Domar Fischer, nikker:

De omkring 50 tjenestemænd, der er blandt Aabenraa Lærerkreds' knap 600 medlemmer, bliver ikke lockoutet. Tidligere var de fleste offentlige ansatte ansat som tjenestemænd med de særlige ansættelsesvilkår, der er i Tjenestemandsloven. Det indbærer blandt andet, at de ikke må strejke. I dag bliver nye skolelærere overenskomstansatte, og de er dermed en del af de forhandlinger, der foregår i øjeblikket. Alle undervisere i specialklasser - lærere som pædagoger - er undtaget fra lockouten, og det er de uanset antallet af timer med specialundervisning. Derudover er der en gruppe, der ikke er organiseret i de fagforbund, der er omfattet af de nuværende overenskomstforhandlinger, der også vil stå uden for en konflikt.

Der arbejdes hurtigt

Med kun tre tjenestemænd tilbage og de få timer, specialunderviserne har i de almindelige klasser, vil det ikke være meget, Flemming Kristoffersen har at gøre med. Præcist hvor meget har han dog valgt ikke at bruge kræfter på at finde ud af.

- Vi har i forvejen nok at lave, så vi vil ikke begynde at bruge en masse energi på noget, der måske ikke bliver. Vi får jo en lille smule tid, fra forhandlingerne bryder sammen, til konflikten bryder ud. Da kommer vi så til at arbejde meget, meget hurtigt, siger Flemming Kristoffersen, der gør opmærksom på, at i forhold til 2013, hvor skolerne senest var ramt af lockout, er konsekvenserne denne gang voldsommere, fordi pædagogerne også vil blive omfattet.