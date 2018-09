Elever arbejder med årets julehjertesmykke: - Det er sværere end vi troede

Elever fra Grænseegnens Friskole i Holbøl begyndte i denne uge på arbejdet med årets julehjertesmykke sammen med guldsmed Rie Meyer. I år er det ældre elever, der er med til at designe smykket, og det betyder, at der kommer andre idéer på bordet.

Padborg: Kreativiteten boblede i denne uge i guldsmed Rie Meyers butik og værksted i Padborg Torvecenter. Her var elever fra musikvalgholdet på Grænseegnens Friskole i Holbøl på besøg hos guldsmeden for at begynde arbejdet med at designe årets julehjertesmykke, som skal sælges i december til fordel for Et Hjerte For Alle.

I år er eleverne ældre end de forgangne år, da det er 8. og 9. klasse, som Rie Meyer arbejder sammen med, og det kan hun godt mærke er anderledes.

- Det er noget andet at arbejde sammen med dem. Jeg tør lade dem gøre nogle af de mere farlige ting i mit værksted som f.eks. at lege mere med ild. De har også noget andet at byde ind med, og drengene har taget en guitar med og vil prøve at skrive et musiknummer ud fra det digt, de har lavet - og måske lave en musikvideo, fortæller hun.