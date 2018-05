El-allergiker trækker Ankestyrelsen i retten: Systemet er helt galt

Jette Paulsen fra Genner-området kan ikke tåle mobilsignaler og trådløst internet, men hun løber panden mod en mur, fordi systemet ikke anerkender hendes lidelse. Nu har hun stævnet Ankestyrelsen med henblik på at få ret til sygedagpenge. Medhold kan gøre livet lettere for landets e-allergikere, håber formand i deres forening.

Sagens omdrejningspunkt er Jette Paulsen fra Genner-området. Hun har stævnet Ankestyrelsen i håb om at få ændret afgørelsen i en sag fra 2015, hvor styrelsen gav Aabenraa Kommune ret i, at hun ikke havde ret til sygedagpenge. Hun lider selv af el-allergi - også kaldt Elektro Hyper Sensitivitet eller bare EHS - og kan ikke fungere i områder med stråling fra antennemaster, mobiltelefoner og trådløse netværk.

- Jeg mener, det er den første af sin art i Danmark. Det vil være rigtig dejligt, hvis der kan dannes præcedens for, at man kan blive sygemeldt, hvis man er syg, og at vores medlemmer i det hele taget slipper for at komme i klemme i systemet, siger hun.

Det vurderer i hvert fald Christina Funch Mellgren, formand i EHS Foreningen. Den er et talerør for dem, der ikke kan tåle stråling fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløst internet.

Modsatrettede afgørelser

Derfor blev hun for fire år siden opsagt fra sit job som hjemmesygeplejerske i Aabenraa Kommune, hvor den slags var svært at undgå. Hendes håb var dengang at søge tilbage til Aabenraa Sygehus, hvor hun tidligere havde arbejdet som sygeplejerske.

Problemet var blot, at hun ikke kunne modtage dagpenge i mellemtiden, fordi hendes a-kasse ikke mente, at hun stod til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af hendes tilstand. Og kommunen fandt hende ikke berettiget til sygedagpenge, fordi EHS ikke er en anerkendt lidelse.

Ankestyrelsen har erklæret sig enig i begge afgørelser - altså både at Jette Paulsen ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, men også at hun ikke har ret til sygedagpenge, fordi hun burde kunne passe et arbejde, hvor der ikke er stråling.

Det er dette paradoks, Jette Paulsen vil udfordre ved at trække Ankestyrelsen i retten.

- Lige nu ryger folk med EHS ind i en slags usynlig boble, hvor du ikke er registreret nogen steder. Uanset, hvor du møder op, kan det ikke håndteres, fordi Sundhedsstyrelsen ikke anerkender den. Det er helt galt, som systemet kører lige nu, siger Christina Funch Mellgren.