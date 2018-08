Ekstremt håbefulde: Populært motionsløb står til redning

Arrangøren Aabenraa Firma & Senior Idræt har fået fornyet tro på, at det populære motionsløb Xtreme Mandehørm kommer til at fortsætte trods tidligere meldinger om det modsatte. Der kommer til at være ændringer - men bierfesten pilles der ikke ved.

Aabenraa: Xtreme Mandehørm ser ud til at fortsætte. I hvert fald arbejdes der hårdt på, at årets udgave af det populære motionsløb ikke bliver det sidste. Det har ellers tidligere været beskeden, efter arrangøren Aabenraa Firma & Senior Idræt tilbage i maj meldte ud, at foreningen ikke længere kan løfte opgaven, når dens nuværende formand Hans Jørgen Christensen stopper til februar næste år. Samtidig stopper nemlig også den 11 mand store gruppe, som har stået for selve løbet. Men nu er der tilsyneladende kommet nye boller på suppen. - Jeg har været i Aabenraa og holdt det første møde med den lokale forening, og jeg ved, de er i dialog om at gentænke løbet, så det også kommer op at stå til næste år. Desuden har der været henvendelser fra andre lokale folk, der gerne vil være med til at sikre, at løbet er der fremadrettet. Der arbejdes meget seriøst med det, og man er ved at afsøge lokalområdet for interessenter, der kunne gå ind i det. Jeg er umiddelbart fortrøstningsfuld, siger Steen Sulstad Petersen, idrætskonsulent hos Dansk Firmaidrætsforbund, som ejer konceptet.

Ekstremt motionsløb Xtreme Mandehørm blev startet af Fredensborg Atletikklub i 2008. Siden kom Aarhus, Odense og Aalborg med. Det første Xtreme Mandehørm i Aabenraa fandt sted i 2011, hvor 720 mænd løb med.Konceptet går ud på, at mændene først løber 12 kilometer gennem diverse forhindringer, såsom mudderhuller, vandløb, halmballer og ild, og efter et velfortjent bad fester til en bierfest.Løbet i Aabenraa er et de største i Danmark med sine sidste år 971 deltagere.

98 procent sikker Det bekræfter Peter Sølvhøj, som er næstformand i Aabenraa Firma & Senior Idræt. Han er samtidig en del af den gruppe, som arbejder med løbets overlevelse. Selvom foreningen fra næste år mister en masse viden og knowhow om løbet, har man fået fornyet tro på projektet. - Vi har haft nogle møder med forskellige folk, der er meget inde i den slags - eksempelvis Sønderborg Familie- og Firmasport - og det ser positivt ud. Nu skal vi have et møde med Dansk Firmaidrætsforbund igen i starten af september, så vi kan få nogle ting på plads, men så kører det forhåbentlig også. Lige nu er jeg 98 procent sikker på, at det gennemføres til næste år. Vi vil i hvert fald gøre meget for det, siger Peter Sølvhøj. Han fortæller, at det stadig er tidligt i processen. Han kan heller ikke sige så meget om, hvad der bliver af ændringer - men der kommer til at være nogen. - Vi håber og satser stadig på at holde efterfest, som vi ellers havde overvejet at droppe, men løberuten, og hvor vi starter og slutter, bliver nok lavet om. Ruten bliver ikke mindre hård af den grund, siger Peter Sølvhøj.