Ekspert: Grænsen fra 1920 var det mindste, den danske side kunne klare

Grænsedragningen i 1920 var den bedst mulige løsning under de gældende forhold: den tilgodeså afstemningsresultatet og dermed flertallet. I det store regnskab var der betydeligt færre utilfredse efter 1920 end før, mener forskningsleder ved Rigsarkivet i Aabenraa Hans Schultz Hansen.

Aabenraa: Grænsedragningen i 1920 var så demokratisk, som den nu kunne blive - og den efterlod flest mulige mennesker tilfredse. Groft sagt. Det mener Hans Schultz Hansen, forskningsleder ved Rigsarkivet i Aabenraa - I 1920 sikrede man i første omgang flertallet, så selvfølgelig var mindretallene ikke særligt glade for afgørelsen, siger Hans Schultz Hansen med henvisning til den dansksindede befolkningsdel syd for grænsen og de tysksindede nordslesvigere nord for grænsen. - De var da utilfredse, men i det store regnskab var der betydeligt færre utilfredse efter 1920 end før, siger han.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Hans Schultz Hansen er ved at skrive en bog om H.P. Hanssen. Foto: H.C. Gabelgaard

Slesvigsk model Tiden efter brugte man så på at tage hensyn til mindretallene og ordne vilkårene for et nyt fællesskab. - Vi har en slesvigsk model, der går over to faser: første fase var fastsættelsen af grænsen i 1920 på demokratisk vis. Den anden var mindretallenes København-Bonn-erklæringer fra 1955, hvor man fik mindretallenes beskyttelse til at falde endegyldigt på plads. 1920 er derfor primært flertallets fest, hvorimod 1955 er mindretallets fest. Det bør også afspejle sig i 2020, mener Hans Schultz Hansen.

Elastikken holdt Vel viste afstemningen, at der var et tysk flertal i Tønder, Højer og Ubjerg, som man kunne have ladet blive ved Tyskland. - Det havde så måske givet nogle geografiske problemstillinger, som dengang ville have været sværere at overvinde end i dag. Men jeg vil dog sige, at hvis man har en helt ideel 100 procent demokratisk grænselinje, så kræver det lidt elastik, hvis det skal hænge geografisk sammen. 1920-grænsen var, som jeg ser det, det yderste, man kunne trække i elastikken fra dansk side, uden at den sprang. Siden 1920 er det gået op og ned for mindretallene, bemærker historikeren. - I forhold til dengang er det tyske er klart mere svækket i dag. Derimod er det gået lidt mere frem og tilbage med det danske mindretal. Det var ret svagt efter 1920, men fik så et boost i 1945, så det samlet set står stærkere i dag end i 1920. Folkenes selvbestemmelsesret var blevet praktiseret med afstemninger andre steder også, bl.a. Kärnten og i Burgenland, i Østpreussen, i Øvre Schlesien og på en særlig måde også i Belgien. - Det lå i tidsånden med det liberale demokrati - den samme tankegang, der lå bag oprettelsen af Folkeforbundet i 1918, som var en del af Versailles-komplekset.