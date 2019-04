Felsted: Fredag aften var der indbrud i en lejlighed på Østergade i Felsted. En bærbar og en iPhone blev stjålet.

Den forurettede - en 30-årig kvinde - mistænkte sin ekskæreste for at stå bag indbruddet. Politiet tog derfor hen til den 29-årige ekskæreste, og det viste sig, at han stod bag indbruddet. Han blev derfor sigtet.