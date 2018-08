Aabenraa: Der mødte Thomas Strandbygaard, ejer af Sønderjysk Undervognscenter, et træls syn, da han torsdag morgen klokken seks mødte ind på Egevej 24 lige øst for motorvejsafkørslen ved Rødekro. Blandt andet en port og et vindue var oversprayet med graffiti med teksten "Hader FCK", "BIF" og "1964" - året, hvor Brøndby IF er stiftet.

- Jeg håber, nogen har hørt eller set noget, der kan hjælpe med at opklare, hvem der har gjort det, siger Thomas Standbygaard, der straks meldte hærværket til politiet.

Han ved, det er sket efter klokken 22, da en kunde på det tidspunkt var forbi for at stille sin bil, og han har en mistanke om, at det kan være en gruppe på mellem 10 og 16 personer, der er observeret på noget overvågning i området ved ettiden.

- Nogle af mine naboer, Circle K og Kvik-Flyt, har lidt overvågning, hvor man kan se, det er det eneste tidspunkt i løbet af natten, hvor der har været mange mennesker. Men jeg kan selvfølgelig ikke se, om det er dem, der også har været ovre hos mig, siger ejeren af undervognscentret.

Han har taget kontakt til et firma, der kan fjerne graffiti, og han håber, det kan renses af.

- Det er noget, forsikringen tager sig af, men det er stadigvæk irriterende, siger Thomas Strandbygaard, der ikke tidligere har oplevet hærværk på sine bygninger, og heller ikke den tidligere ejer har haft problemer.