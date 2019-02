Ejer af ny restaurant: Sund mad gør mig glad

Aabenraa: - Jeg har i mange år drømt om at få min egen restaurant. Jeg elsker at lave mad og bruge masser af tid i køkkenet, og så er det vigtigt for mig, at det er sund mad.

En ny restaurant med asiatiske specialiteter har set dagens lys i Aabenraa. Navnet er Yans Kitchen, og det er den 44-årige Yan Zhang, der står bag det nye madsted på Tøndervej. 1. februar åbnede Yans Kitchen, og indehaveren er overbevist om, at det bliver en succes.

- Jeg har en god fremtid, fordi der er flere og flere, der gerne vil have sund mad. Jeg laver al min mad fra bunden, og indtil videre har kunderne da også været meget tilfredse. Jeg synes da også selv, at min mad smager godt, og det gør gæsterne heldigvis også, siger Yan Zhang.

Yans Kitchen byder på sushi i alle mulige afskygninger, varme asiatiske specialiteter, og så er det også muligt at få kaffe og kage. Det med kagen er ikke tilfældigt, for Yan Zhang er uddannet konditor, og hun er også god til at tage imod gæster, da hun er uddannet receptionist.