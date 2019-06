Ejer af nedbrændt gård: Giv en hånd med, eller pas jer selv

Løjt: - Jeg generer ingen, og jeg ønsker ikke, at nogen generer mig.

Sådan lyder det fra Herluf Damgaard, som ejer grunden på Nørbyvej 100. I april sidste år nedbrændte hans og hustruens gård, og siden er der opstået en del utilfredshed på egnen, fordi der ikke er blevet ryddet op. Det giver han ikke så meget for.

- Vi er i gang, men det tager jo sin tid. Vi er ikke 20 år længere, så det går stille og roligt, siger Herluf Damgaard.

Han fortæller, at ægteparret lige har købt en ny ejendom fem-seks kilometer fra den nuværende, hvor alle tingene skal flyttes over. På Nørbyvej er planen, at stuehuset skal brækkes ned, og så skal grunden sættes til salg. Herluf Damgaard kan ikke sige noget om tidsperspektivet.

- Det ved jeg ikke. Der er mange ting, der skal tages stilling til i forbindelse med sådan en brand, og vi er i dialog med kommunen. Vi overtager den nye grund om to måneder, siger han.

I forvejen ejer de den tidligere Lyngtofte Kro, nu Lyngtofte Multihus, ved Genner, men her er det ikke meningen, der skal flyttes noget hen.