Ejer af badehotel: Gode forpagtere hænger ikke på træerne

Kalvø/Aabenraa: Siden oktober har Kalvø Badehotel været lukket, og meget tyder på, at der vil gå en rum tid, før det genåbner. Indehaveren af badehotellet, Stenbjerg Ejendomme, arbejder hårdt i kulisserne på at finde et nyt forpagterpar, men indtil videre har det ikke båret frugt.

- Gode forpagtere hænger ikke på træerne, siger Henrik Uldall Borch, direktør for Stenbjerg Ejendomme.

Stenbjerg Ejendomme har været i dialog med mulige emner, der var interesseret i at blive forpagtere, men det er ikke mundet ud i noget konkret.

- Vi har snakket med nogle, men jeg forventer ikke, at de er løsningen, siger Henrik Uldall Borch.

Direktøren for Uldall Ejendomme har tidligere givet udtryk for, at det ideelle ville være et par, hvor den ene er brancheuddannet, mens hvor den anden har et job til at supplere op med, og som også kan hjælpe til på badehotellet.

- Vi venter gerne på den rigtige løsning, og der er ingen tidshorisont, men jo før jo bedre, siger Henrik Borch Uldall.