Efterlysning: Kender du en, der stod her?

- Man skal kunne se, der var tale om levende mennesker. Tanken er, at man skal kunne finde sine forfædre, forklarer Asger Freud-Blomquist, koordinator for Genforeningen 2020 i Aabenraa.

Som en del af Weile Arkitekter og Urban Powers projekt for den nye genforeningspark foran det sønderjyske forsamlingshus bliver fodspor sandblæst i granitten, og idéen er, at der ved nogle af dem sættes navn på, så historien ad den vej bliver gjort endnu mere levende.

Aabenraa: 3000 mænd og kvinder stod foran Folkehjem, da sønderjydernes førstemand H.P. Hanssen 17. november 1918 fra balkonen holdt sin berømte tale, hvor han antydede, at en genforening kunne være inden for rækkevidde.

Flere har reageret

Det er ham, der sammen med Museum Sønderjylland er i gang med at få sat navne på så mange tilhørere som muligt. Det har allerede givet bonus, at efterlysningen har været lagt ud i forskellige Facebook-gruppe med særlig interesse for historien, blandt andet "Aabenraa i gamle dage".

- Men vi vil gerne have så mange som muligt, så tag endelig kontakt, lyder opfordringen fra Asger Freud-Blomquist, der dog ikke kan nøjes med et "jeg tror, at min bedstefar var med".

- Nej, vi skal gerne have noget dokumentation for det. Enten i form af et billede eller på skrift. Det kan være en dagbog, som er gået videre til børnebørnene, siger genforenings-koordinatoren, der ud over navnet også har brug for fødsels- og dødsår.

Det er planen, at den nye genforeningspark fejres med en folkefest med mindst 3000 deltagere 30. maj næste år, mens den officielle indvielse vil foregå 10. juli - dagen, hvor kong Christian 10. for præcis 100 år siden red over den gamle grænse ved Christiansfeld.