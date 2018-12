Efterlysning: Hjertegaver efterlyser børn, som risikerer ikke at få julegaver

Hjertegaver i Julehjertebyen har igen oplevet så stor opbakning til deres genbrugsjulegaveprojekt, at der nu næsten ikke er flere ønsker på træet. Derfor efterlyser de flere børn, som ikke forventer at få en julegave i år.

Aabenraa: Det lille juletræ i Sydbank-kopien i Julehjertebyen har været flittigt besøgt i år.

Herpå har børn fra hele kommunen nemlig haft mulighed for at hænge deres juleønsker, hvis de af en eller anden grund ikke kan forvente at få en julegave i år.

65 ønsker skrevet på hjerter har hængt på træet, og besøgende i Julehjertebyen har igen været gode til at komme forbi og opfylde børnenes ønsker.

Meningen med Hjertegaver har hele tiden været, at gaverne skulle være genbrugsgaver, men enkelte har også valg at købe nye ting.

Og nu er der faktisk kun meget få ønsker tilbage på træet. Derfor efterlyser Helle Munk-Hansen fra Hjertegaver børn i Aabenraa Kommune, som ikke kan forvente en julegave i år.

- De kan komme forbi og skrive deres ønske senest den 19. december. Sidste dag for indlevering af gaver er nemlig den 20. december, hvor vi gør status over, om vi mangler gaver, forklarer Helle Munk-Hansen.

Gaverne til børnene bliver udleveret den 22. december i Julehjertebyens kirke.

Hjertegaver har siden starten givet mellem 40 og 75 børn gaver hvert år. Man har endda været oppe på at give 300 gaver, da projektet har oplevet stor støtte gennem årene og altid har haft flere gaver end ønsker.

- Det er meget fine gaver, vi har fået gennem årene. Det har været luksusgenbrug. Sidste år gav jeg Lego-æsker til en værdi af 1200 kroner videre til glade børn, og teenagepiger, som ønskede sig pynt til værelset, fik Kay Bojesen-figurer. Der er flere, som er gået herfra med tårer i øjnene, for når man beder om en genbrugsgave, så er det, fordi man ikke ellers får en gave, fortæller tovholderen Helle Munk-Hansen.