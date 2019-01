Efterlysning: Forpagtere til historisk badehotel søges

Der arbejdes hårdt i kulisserne for at finde et nyt forpagterpar til Kalvø Badehotel.

Kalvø: - Vi har fået nogle enkelte henvendelser, men ikke fra nogen, som vi vurderer, er de helt rigtige. Henrik Uldall Borch er direktør for Stenbjerg Ejendomme i Aabenraa, der ejer Kalvø Badehotel, og her er jagten på at finde et nyt forpagterpar til badehotellet for alvor gået ind. - Vi leder efter nye forpagtere, og vi vil gerne have en løsning, der holder på den lange bane, siger Henrik Uldall Borch. - Det ideelle ville være et par, hvor den ene er brancheuddannet, og hvor den anden har et andet job til at supplere op med, og som også kan hjælpe til, fortsætter han. Siden oktober har Kalvø Badehotel reelt være lukket, efter at det tidligere forpagterpar Anja og Per Sølbeck valgte at stoppe, men der arbejdes hårdt i kulisserne på at finde et nyt par. Det sker dog ikke i form af annoncer. - Vi annoncerer ikke efter et nyt forpagterpar, for det har vi ikke gode erfaringer med, men vi har et stort netværk, siger Henrik Uldall Borch.

Kalvø Kalvø er en lille ø på 17 hektar., der ligger i bunden af Genner Bugt.Kalvø er forbundet med fastlandet med en dæmning, så man kan køre over til øens parkeringsplads.



Miljøministeriet erhvervede størstedelen af Kalvø i 1974 for at bevare havnemiljøet og naturen og for at sikre offentlig adgang.

Optimistisk formand Kalvø Badehotel blev opført på et tidspunkt mellem 1855 og 1858, og det er ikke kun Stenbjerg Ejendomme, der håber, at der bliver fundet nogle nye forpagtere. Det gør lederen af Kalvø Værfts Museum, der ligger ved siden af badehotellet, også. - Jeg håber meget på, at der bliver fundet et nyt forpagterpar, og vi har altid haft et godt samarbejde med forpagterne af badehotellet. Det er ikke kun vigtigt for Kalvø, men for hele området, siger Hrolf Thoulf, der også laver rundvisninger på Kalvø. I slutningen af november blev der holdt et borgermøde, hvor Kalvø som helhed blev diskuteret. Her deltog foruden Stenbjerg Ejendomme blandt andet også Genner Bugt Netværk, hvor Poul Stenderup sidder i bestyrelsen. Konklusionen på mødet er ikke til at tage fejl af. - Konklusionen blev, at vi har stor interesse i, at Kalvø Badehotel bliver videreført, siger Poul Stenderup, der også er bestyrelsesformand for Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet. Poul Stenderup og Genner Bugt Netværk står også klar med en hjælpende hånd til et nyt forpagterpar. - Vores netværk kan være med til at hjælpe et nyt forpagterpar med blandt andet frivillige og kontakter. Jeg er da også optimistisk med hensyn til, at der kommer et nyt forpagterpar, fordi der er så mange muligheder og stedet og området, siger han.