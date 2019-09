Efter vinterproblemer og stigning i hjemløse: Nu åbner nyt forsorgshjem

Der er måske godt nyt til det stigende antal hjemløse i Aabenraa. I løbet af nogle måneder åbner nemlig et nyt forsorgshjem på Haderslevvej. Bag projektet står folk, der tidligere har arbejdet for Kirkens Korshær. Socialformand ser tiden an.

- Kirkens Korshær har tidligere snakket om at åbne noget her, men det er aldrig blevet til noget. Og så har vi altid haft en idé om at gøre noget på egen hånd. Nu er jeg selv gammel Aabenraa-dreng og ved, der er et kæmpe behov her i byen, siger Jesper Nydahl Biel.

Shelter Forsorgshjem håber snart at slå dørene op på Haderslevvej. Bag det nye tilbud står Dorthe Lambertsen og Jesper Nydahl Biel, der begge kommer fra Herberget Alberta i Sønderborg, som drives af Kirkens Korshær. De har også været med til at etablere Huset Alma til unge hjemløse i samme by.

Forsorgshjemmet bliver et tilbud efter servicelovens § 110. Ifølge den skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

- Men det er egentlig bare et heldigt tilfælde, for vi har været i gang med forberedelserne siden februar. Oprindeligt havde vi håbet at åbne i august, men alt det med byggetilladelse, godkendelse fra Socialtilsynet og så videre trækker lidt ud, og vi går stadig og venter, siger Jesper Nydahl Biel, som dog håber at kunne åbne i december, så man kan opfylde lidt af vinterbehovet.

Så sent som fredag kunne JydskeVestkysten fortælle, at der er sket en eksplosiv stigning i antallet af hjemløse i Aabenraa, og i sidste måned var historien, at der ikke ser ud til at blive noget vinterherberg i år.

- Vi gør det heller ikke for pengenes skyld, men for menneskenes. For vi ved, der er et kæmpe behov, siger han.

Usikker på løsningen

Karsten Meyer Olesen (S) formand for social- og sundhedsudvalget, har tidligere udtrykt bekymring over, at antallet af hjemløse stiger, og at Den Blå Oase har opgivet at drive nødherberg om vinteren. Han er dog ikke sikker på, at dette, kommende tilbud er det helt rette.

- Det er rigtigt, at de rammer ned i et område, hvor vi har udfordringer, og hvor vi er i nød, men nu er forsorgshjem ikke helt det samme som et herberg. For kommunen er det en relativt dyr foranstaltning, og vi skal jo passe på pengene. Jeg vil egentlig hellere have fokus på at hjælpe nogen flere, siger han.

Men han er glad for, at folkene bag "tænker i de baner".

- Det er godt, at der er nogen, der vil hjælpe, for vi skal netop have hjulpet de her mennesker. Og det er tilsyneladende nogle gode folk, der kender området. Men jeg er ikke helt klar på, om det lige nøjagtig er et forsorgshjem, vi mangler lige nu, siger Karsten Meyer Olesen.