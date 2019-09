Efter urolige uger: Nu kommer der styr på kørsel til specialskole

HB-Care, der står for kørslen af Fjordskolens elever, har ikke kunnet følge med de mange ændringer, der er kommet efter skolestarten. Efter møde med skolen og kommunen lover direktør, at der nu kommer styr på det.

Tim Normann, administrerende direktør i HB-Care, der siden august i fjor har stået for kørslen af eleverne til Fjordskolen, forsøger ikke at bortforklare.

Det er klart, at der er nogle forældre, der synes, køretiden er blevet lang for deres børn, hvis de bor i Aabenraa og tidligere kun har haft et kvarters kørsel i skole.

Køreplaner er ændret

Jens Boddum understreger dog, at HB-Care jo skal kunne håndtere ændringer, og det medgiver Tim Normann.

- Selvfølgelig skal vi det. Men der har været uforholdsmæssigt mange ændringer i år, og så er vi blevet ramt af chaufførmangel, når vi har forsøgt at sætte ekstra busser ind, forklarer den administrerende direktør, der på grund af de seneste ugers udfordringer med kørslen fredag i sidste uge mødtes med repræsentanter for både Fjordskolen og kommunens udbud og indkøb, der sidder med kontrakten.

Her fremlagde HB-Care-direktøren i plan for, hvad man har tænkt sig at gøre.

- Vi har revideret køreplanerne, så de er tilpasset de behov, der er nu, og så har vi indsat en pladsformand nede på skolen, der er der hver eftermiddag for at sikre, at de rigtige elever kommer på de rigtige busser. Det bliver en fast løsning, forklarer Tim Normann.