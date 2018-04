Efter tvist med landsledelse: Ungdomspolitiker bryder med parti

Aabenraa: Tidligere formand Jonas Häbel Beck har brudt med Dansk Folkepartis Ungdom i Sønderjylland.

Det sker efter det, han selv kalder et mindre klammeri med hovedbestyrelsen i ungdomspartiet.

- Vi var lidt uenige om, hvordan jeg skulle drive min lokalforening. Den var ved at blive så stor, at vi var enige om at dele den i to. Så var meningen, at jeg skulle fortsætte som formand i en afdeling for Aabenraa og Sønderborg. Men da det kom til stykket, var de, der skulle overtage den anden del, ikke klar, og jeg og bestyrelsen valgte at trække i bremsen. Det blev hovedbestyrelsen lidt ærgerlig over, og så fik vi en lille konflikt over det. Det endte desværre med, at jeg valgte at gå, fordi jeg ikke gider være i et ungdomsparti, hvor man er på nakken af hinanden hele tiden, siger Jonas Häbel Beck, som har taget en del tidligere DFU'ere med sig.

- Totredjedele af bestyrelsen og nogle medlemmer er gået med. I alt otte-ni stykker, siger Jonas Häbel Beck.