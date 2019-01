Efter to år med overskud: Musikhus har fået røde tal

Aabenraa: - Vi skød os selv i foden med to arrangementer i foråret inden for fem dage, der havde samme målgruppe. Det duer ikke og er en væsentlig forklaring på underskuddet.

Direktøren for Musik & Teaterhuset Sønderjyllandshallen i Aabenraa, Peter Autzen, kan se tilbage på et resultat for regnskabsåret 2017/18, der viser et underskud på 81.324 kroner. Det sker efter to år med overskud, og en af grundene til de røde tal er, at der i foråret sidste år blev arrangeret en Kandis-koncert og et arrangement med tysk schlagermusik med få dages mellemrum.

- Det bærer næsten underskuddet i sig selv, siger Peter Autzen, der dog også peger på et par andre ting, der har kostet på bundlinjen.

- Vi har haft nogle engangsudgifter til brandsikring, og samtidig rykkede Kreditbanken dens generalforsamling fra Sønderjyllandshallen til Arena Aabenraa. Det har også kunnet mærkes, siger Peter Autzen.