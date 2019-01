Efter to år med minus: Nu vil Kohberg vinde markedsandele

Den store satsning på at stå stærkere i forbrugernes bevidsthed kommer i 50-året for Kohbergs grundlæggelse, og det skal gerne være med til igen at skaffe plus på bundlinjen.

Bolderslev: Når Kohberg Bakery Group A/S har brugt det meste af et år på en ny markedsføringsstrategi, handler det primært om én ting: bundlinjen. Flere forbrugere skal lægge brød fra Kohberg i kurven.

Et presset marked

I 2016 og 2017 kom selskabet kommet ud med underskud, og selv om årsregnskabet for 2018 endnu ikke er klar til offentliggørelse, kan Peder Christensen afsløre, at det er gået, som han spåede, da 2017-regnskabet kom på gaden: At man heller ikke i 2018 ville komme til at tjene penge.

- Det er et benhårdt og ekstremt presset marked, men vi håber, at vi her i 2019 vil komme til at se et positivt resultat af en række investeringer, vi har gjort i 2018, siger den administrerende direktør, der kan tælle 350 medarbejdere i hovedsædet i Bolderslev, omkring 70 på bageriet i Haderslev, mens resten af de i alt 550 medarbejdere har deres daglige gang i Taastrup.

550 medarbejdere, der i øvrigt nok kan forvente snart at blive inviteret til fødselsdagsfest. Det er til sommer 50 år siden, bagermester Alfred Kohberg slog de første brød op på Kernesvinget, og 30 år siden, Preben og Inga Fogtmann købte hans livsværk, der i dag ejes af deres to sønner, Jesper og Per Fogtmann.