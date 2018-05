Efter syv år med succes: Slut med Mandehørm i Aabenraa

Lørdag den 6. oktober finder det ottende og sidste Xtreme Mandehørm sted i Aabenraa. Aabenraa Firma & Senior Idræt har valgt at stoppe som arrangør, da både foreningens formand og de 11, som laver ruten, har valgt at stoppe samtidigt.

Aabenraa: I syv år har mænd elsket at komme til Aabenraa for at løbe gennem mudder, vand og ild til Xtreme Mandehørm. I år bliver det sidste gang, at løbet finder sted, for arrangørerne i Aabenraa Firma & Senior Idræt har meddelt, at de ikke længere kan løfte opgaven, når deres nuværende formand Hans Jørgen Christensen stopper til februar. Samtidig stopper nemlig også den 11 mand store gruppe, som har stået for selve løbet.

- Det her er det rigtige tidspunkt, for bag det gode arrangement ligger mange timers arbejde, og vi har været i gang i syv år nu. Vi har arbejdet godt sammen, men der opstår også noget metaltræthed, og alle har rigeligt at lave i forvejen, men selvfølgelig sker det med vemod, at vi stopper, siger Holger Jacobsen, som er en del af løbsgruppen.

Hans Jørgen Christensen har i alle årene brugt mange timer på de administrative opgaver, som følger med at arrangere et løb som Xtreme Mandehørm, og den rutine og ekspertise, som han og løbsgruppen har opbygget gennem årene, har den nye bestyrelse i Aabenraa Firma & Senior Idræt ikke.

- Det er et nyt team, og det ville også være synd, hvis de prøvede på at arrangere det, for i syv år har løbet kørt med en høj standard og kvalitet og udviklet sig fra at være det mindste løb i Danmark til nu at være et af de største. Det ville være en stor opgave at løfte for nogle helt nye arrangører, siger Hans Jørgen Christensen.