Efter skandale: Politikere vil sende bankaftale i udbud

Kommunens aftale med Danske Bank bliver ikke forlænget, som der ellers var lagt op til. På grund af skandalesagen i Estland skal den daglige bankforretning nu i udbud.

Aabenraa: Hvidvask-skandalen i Estland får nu konsekvenser for Aabenraa Kommunes engagement med Danske Bank. I hvert fald har politikerne i økonomiudvalget besluttet sig for at sende kommunens aftale omkring de daglige bankforretninger i udbud. Egentlig var der mulighed for at forlænge den nuværende aftale med Danske Bank - som løber frem til oktober 2019 - med yderligere et år, nærmest pr. automatik. Det sætter skandalesagen nu en stopper for. - Vi ønsker et udbud. Det bliver formuleret i slutningen af året og forelagt økonomiudvalget. Derfra kan vi så styre os ind på, hvilke krav vi har til en fremtidig bankforbindelse. Ikke fordi jeg forestiller mig, at et af kriterierne bliver, at landets lov skal overholdes, for det skal den jo bare, siger borgmester Thomas Andresen (V).

Ukendte omkostninger Det er pt. ikke muligt for forvaltningen at gøre op, hvad det vil koste at skifte bankforbindelse.

Den nuværende aftale med Danske Bank blev indgået efter et udbud i 2016. I første omgang var der tale om en toårig aftale, som siden blev forlænget til oktober 2019.

Der er yderligere en mulighed for at forlænge med et år. Det er den mulighed, Aabenraa Kommune ikke vil gøre brug af efter hvidvask-skandalen.

Tilfreds med samarbejde Beslutningen sker direkte på baggrund af sagen om de mange milliarder, der skulle være hvidvasket i Danske Banks estiske filial. - Men det har ikke givet anledning til, at vi gør noget lige nu. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi er tilfredse med samarbejdet. Banken udfører opgaver, der er svære for andre, specielt services i relation til vores svage borgere og håndtering af fuldmagter til folk, der har brug for hjælp til at styre deres økonomi. Den slags kan Danske Bank, og det har vi vægtet meget højt, siger Thomas Andresen. Han mener i øvrigt, at man ikke skal begynde at fordømme alle grene af banken. - Jeg synes, det er væsentligt at skelne mellem de lokale Danske Bank-medarbejdere, vi har med at gøre i det daglige, og så det, man på øverste ledelsesniveau har gjort sig skyldig i, siger borgmesteren. Kan man skille det ad? - Ja, for ingen har forbrudt sig i forhold til vores kontrakt og de opgaver, Danske Bank udfører for os. Var det tilfældet, var sagen en anden, siger Thomas Andresen.

Det stiller krav Danske Bank er i dag Aabenraa Kommunes primære bank, og i den forbindelse varetager den transaktioner for omkring 200 millioner kroner om måneden. Det stiller krav til en potentiel arvtager. - Vi har en forpligtelse til at have banker af en vis størrelse - de såkaldte systemiske banker - så vi kan ikke bare beslutte os for at tage en lille, lokal bank. Det er et voldsomt antal transaktioner, der skal holdes styr på, siger Thomas Andresen. Det indsnævrer feltet en smule. Af systemiske banker er der- foruden Danske Bank - Jyske Bank, Sydbank, Nordea, Nykredit og BRF Kredit.