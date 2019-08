Efter pres fra kunderne: Slagter holder længere åbent

Den nye slagter i Rødekro har besluttet sig for at udvide åbningstiderne.

- Jeg holder åbent om onsdagen fra klokken 15.30 til 18.00. Det passer med, at folk får fri fra arbejde, siger Mike Århof.

- Der er flere kunder, der har sagt, at jeg godt måtte have åbent nogle flere dage om ugen, og den opfordring har jeg fulgt, siger Mike Århof.

Det har han ikke fortrudt, og allerede nu har han besluttet sig for at udvide åbningstiderne. Det skyldes ikke mindst kunderne.

Rødekro: For halvanden måned siden begav den 28-årige Mike Århof fra Sønderborg sig ud på sit livs eventyr. Han opsagde sit job hos Slagter Nielsen i Nordborg og startede sin egen slagterforretning i Vestergade i Rødekro.

På sigt er det min forhåbning at kunne holde åbent endnu flere dage om ugen.

Ikke kun fra Rødekro

Mike Århof synes, han har fået en rigtig god start som selvstændig slagter i Rødekro.

- Det er gået rigtig fint, og der er blevet taget godt imod mig. Vi havde travlt i juni, mens det har været mere roligt i juli på grund af ferien. Men sådan har det også været hos andre slagtere, medmindre man ligger på vestkysten, hvor der er masser af turister, siger han.

Nu forventer han, at der igen bliver normale tilstande, da sommerferien snart er slut for de flestes vedkommende, og han vil da hellere ikke udelukke, at der igen vil blive justeret på åbningstiderne.

- På sigt er det min forhåbning at kunne holde åben endnu flere dage om ugen, siger Mike Århof.

Mike Århof har lejet sig ind de lokaler på Vestergade i Rødekro, der tidligere husede slagterforretningen Rødekro Pølser.