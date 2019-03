Efter påsat brand i fritidshus: Ejer udlover dusør på 3000 kroner

- Politiet kan ikke komme videre og har henlagt sagen. Derfor har jeg valgt at udlove en dusør på 3000 kroner til dem, der kan være med til at fælde gerningsmændene, siger Thomas Jens Mammen.

Genner: Sent lørdag aften den 19. januar i år måtte redningsfolk en tur til Rundemøllevej ved Genner, hvor der var kommet en anmeldelse om ild i en hytte. Det viste sig at være en påsat brand i en tidligere spejderhytte, og hytten brændte fuldstændig ned til grunden.

Startede med hærværk

En uge inden den påsatte brand i januar havde den tidligere spejderhytte været udsat for indbrud og hærværk, og meget kunne på det tidspunkt tyde på, at nogen også da havde forsøgt at sætte ild til hytten, men uden held.

Det lykkedes så efterfølgende, og det piner Thomas Jens Mammen, at gerningsmændene ikke er blevet fundet.

- Stedet betyder rigtig meget for mig, da det er gået i arv gennem min familie. Så det vil betyde alt for mig, at personen eller personerne bliver fundet og stillet til ansvar for deres gerning, siger Thomas Jens Mammen og tilføjer, at han så sent som sommeren 2018 investerede i nye vinduer og dør i sit fritidshus.

Hytten ved Genner var ikke forsikret, og Thomas Jens Mammen har ikke planer om at genopbygge huset.

- Nu skal vi have ryddet op på stedet, men hytten skal ikke genopbygges, siger Thomas Jens Mammen.