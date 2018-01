Efter påsat brand: Videoovervågning afslører gerningsmænd

Lørdagens påsatte brand i Fladhøjhallen betyder, at den fremover vil skulle sikres bedre. Det vil være slut med fri adgang fra 7-22 alle ugens dage, forudser Erik Uldall Hansen, ansvarlig for hallerne under Aabenraa Haller & Huse, der søndag viste skaderne frem.

Rødekro: - Jeg er sikker på, det kun er et spørgsmål om tid, før de bliver fundet. Så klar var beskeden fra Erik Uldall Hansen, leder af hallerne under Aabenraa Haller & Huse, dagen derpå i Fladhøjhallen i Rødekro. De seks overvågningskameraer har nemlig fået gode billeder af de fem unge mænd, der natten mellem fredag og lørdag begik hærværk i hallen og sluttede af med at hælde benzin ud over nogle måtter og sætte ild til dem. Heldigvis blev branden opdaget af nogle løbere lørdag morgen, inden flammerne for alvor nåede at få fat. - De har undervejs - uden held - forsøgt at ødelægge et af kameraerne, og fra det er der et fullface billede af ham, der smadrer løs på det, forklarer Erik Uldall Hansen, der har aftalt med politiet, at han mandag har samtlige optagelser klar til overdragelse til den videre efterforskning.

Børnehave bliver klar Skadeservicefirmaet SSG havde søndag travlt med at gøre børnehaven klar til brug mandag morgen, ligesom et vindfang mellem hallen og skolen blev gjort grundigt ren.- Små børn putter jo alt i munden, så alt bliver støvsuget, vasket eller tørret over, forklarede Lone Steensgaard fra firmaet, der søndag havde seks mand i alt i sving.



Lidt ekstra arbejde bliver der dog også for forældrene. Alt tøj blev pakket i klare affaldssække, og så må det hjem til en omgang vask.



Mandag holdes der møde med kommunens forsikringsselskab, og så bliver det afgjort, hvordan den resterende klargøring af hallen skal foregå, og hvem der skal foretage den.



Erik Uldall Hansens vil skyde på, at der er sket skader for noget, der ligner en kvart million kroner.

Låsemekanisme slået fra De fem gerningsmænd, som Erik Uldall Hansen vurderer til at være mellem 17 og 19 år, har efter al sandsynlighed planlagt deres hærgen - og har kendt til forholdene i Fladhøjhallen. Fladhøjhallen er ikke som en række af kommunens øvrige haller udstyret med alarmer og dørsikring. Den er åben for offentligheden alle ugens syv dage fra 7-22. Her låser døren automatisk, men den mekanisme var der pillet ved, så de fem fredag aften klokken 23 uden problemer kunne komme ind. - Det er et politisk valg, at det har skulle være sådan, så man blandt andet har kunnet komme ind til toiletterne. Men det er vi nødt til at have kigget på. Vi skal have sikret hallen bedre, er Erik Uldall Hansens umiddelbare holdning.

Gulv har fået huller Nu var der ingen alarmer, der kunne advare om, at noget var galt, og det betød, at flokken frit kunne husere i hallen i over seks timer. En efterladt tom kasse øl viser, at de har siddet og drukket i et omklædningsrum, og så har de ellers ødelagt, hvad de kunne komme til. Lamper er revet ud af væggen, skilte flået af, flere døre brudt op, og der er stjålet blandt andet værktøj og nogle forstærkere. Inde i selve hallen er der oppe fra reposen, hvor motorikbanen er, kastet skoreoler ned, der har givet huller i halgulvet, varmestyring og internet er flået ned, og gulvet var fyldt med glasskår fra smadrede billedrammer. - Og så var der rigtigt meget vand på gulvet, som vi ikke helt ved, om stammer kun fra slukningen, forklarer Erik Uldall Hansen.