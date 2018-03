Efter overskud på 17,5 millioner: Virksomhed mangler plads til vækst

Det går strygende for Contiga Tinglev, som lander et overskud, der er forbedret med fem millioner kroner. Efterhånden mangler der dog plads til begejstring.

Tinglev: Contiga Tinglev-direktør Karsten Rewitz skulle være støbt i beton, hvis han ikke var bare lidt stolt i disse dage. Virksomhedens nyligt offentliggjorte regnskab udviser et overskud på 17,5 millioner kroner, som er nøjagtigt fem millioner kroner bedre end året før.

- Vi har haft fokus på den samlede drift af virksomheden. Lige fra at sælge til de rigtige projekter over at have de rette medarbejdere til at arbejde med effektivisering og kvalitet, forklarer den administrerende direktør.

- Derfor har vi år for år kunnet vise et bedre resultat. Det er en god trend, og jeg regner absolut ikke med, at den er slut med 2017, siger han.

Der er kommet mere skred i byggeriet efter finanskrisen, og det kan læses i regnskaberne for Contiga, der fremstiller betonelementer til byggebranchen.

- Byggeriet går ganske fornuftigt, og det har det gjort siden 2015. Fra 2014 til 2015 steg vores omsætning betragteligt, siger Karsten Rewitz.