Efter over 100 år til ringriderfesten: Slut med festfyrværkeri

I næsten alle de 122 år, som ringriderfesten har fundet sted i Aabenraa, er festen sluttet med et stort festfyrværkeri. Sådan bliver det ikke i år, da ringriderkomitéen hellere vil bruge pengene på at udvikle deres ambition om en stor folkefest.

Aabenraa: Lidt før midnat en tirsdag i juli plejer der at lyde et ordentligt brag over Ringriderpladsen, og årets ringriderfest slutter med et stort festfyrværkeri.

Sådan har det været ved næsten alle fester i de 122 år, hvor ringriderfesten har fundet sted i Aabenraa, men i år bliver himlen over Aabenraa ikke oplyst af et festfyrværkeri. Bestyrelsen i Amtsringriderforeningen Aabenraa har nemlig besluttet at droppe fyrværkeriet, da de føler, at interessen for det er dalet de seneste år.

- Før var fyrværkeriet noget specielt, som folk kom kørende ind til byen for at se. Jeg kan selv huske som barn, at vi kørte fra Varnæs for at se det, men sådan er det ikke mere. Folk vælter ikke bag af stolen over det mere, da de selv har rigtig meget krudt derhjemme til nytår, så tiden er rendt fra det store festfyrværkeri, forklarer formand for ringriderkomitéen, Gerth Petersen.