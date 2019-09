Efter omtale i JV: Hul i cykelsti er dækket til

Arwos har fået ansvaret for en defekt rørledning under en cykelsti i Hjordkær. Kommunen har dækket hullet til, men det skal formentlig åbnes igen.

Aabenraa: Cyklister, fodgængere og naboer har gennem længere tid været trætte af et stort hul midt på cykelstien mellem Vibevej og Kirkegade i Hjordkær.

Stien går lige forbi Peter Nørgaards indkørsel, og han har gennem de senere år fulgt med i, hvordan hullet er blevet diskuteret af embedsmænd fra Arwos og Aabenraa Kommune, hvorefter det så igen blev dækket til med jernplader.

JydskeVestkysten skrev om sagen i forrige uge, og derefter skete der noget. Aabenraa Kommune har nu dækket hullet til, så cyklister og gående igen kan færdes på stien uhindret.

- Det har været uklart, om det var kommunen eller Arwos, der havde ansvaret for den defekte ledning, der er skyld i hullet. Nu er vi nået til enighed om, at ledningen tilhører Arwos. Men det mangler stadig noget papirarbejde - blandt andet i forhold til spildevandsplanen, forklarer Stig W. Isaksen, der er direktør for kultur, miljø og erhverv i Aabenraa Kommune.

- Vi har nu fra kommunens side dækket hullet til, for borgerne kan ikke blive ved med at vente, tilføjer han.