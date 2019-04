Efter nyt overskud: ETU Forsikring klar til soldater

Stifter af ETA Forsikring Peer Heitmann Madsen kan sammen med hustruen Ilse, der er HR-chef i familievirksomheden, og sønnen Frank glæde sig over endnu et år med gode resultater. Frank Heitmann Madsen er IT-ansvarlig, og han har også en ejerandel. Arkivfoto: Timo Battefeld

Det privatejede, sønderjyske forsikringsselskab ETU Forsikring har stor succes med dyre- veteranbilforsikringer, og nu er et nyt produkt målrettet forsvarets ansatte lige på trapperne.

Rødekro: Familien Heitmann Madsen er godt i gang med at sikre sig mod dårligere tider. Ejerne af ETU Forsikring i Rødekro, der med sine 12 år er et af landets yngste forsikringsselskaber, kan i det netop offentliggjorte regnskab for 2018 fremvise et overskud på 4,58 millioner kroner. Penge, der er blevet brugt til at konsolidere forretningen, så egenkapitalen nu lyder på knap 55 millioner kroner. - Det ser rigtigt fint ud, medgiver Peer Heitmann Madsen, direktør og grundlægger af ETU Forsikring, der kan glæde sig over en kundetilgang på 2500 i fjor, så det sønderjyske selskab nu har omkring 20.000 kunder i porteføljen. ETU Forsikring henvender sig primært til private og mindre og mellemstore virksomheder, og så har man tillige satset på en række nicheprodukter som blandt andet veteranbil- og dyreforsikringer, lige som der ifølge direktøren er pæn efterspørgsel på den husejerskifteforsikring, man lancerede for to år siden.

Regnskabet i tal Tallene er for koncernen, der ud over moderselskabet ETU Forsikring A/S består af fem datterselskaber, der primært er ejendomsselskaber. I parentes ses tallene fra 2017-regnskabet. Alle tal er i mio. kr.

Bruttopræmieindtægter: 159 (134)

Bruttoerstatningsudgifter: 96 (84)

Forsikringsmæssige driftsomkostninger: 49 (40)

Årets resultat: 4,58 (5,18)

Egenkapital: 54,68 (50,1)

Ekstra arbejde givet godt ud Netop dyreforsikringerne er den væsentligste forklaring på, at der fra 2017 til 2018 skete en stigning i antallet af skadeanmeldelser fra 7500 til 8600, men selv om det har betydet, at der har skullet udbetales et større beløb til erstatninger, så opvejes det til fulde af de ekstra præmieindtægter, der er kommet ind. - Dyreforsikringerne giver lidt ekstra arbejde for os, men når nye kunder via nettet har tegnet en, tager vi selvfølgelig fat i dem og spørger, om ikke også de skal have deres øvrige forsikringer hos os, forklarer Peer Heitmann Madsen strategien. I løbet af en måneds tid ser et helt nyt koncept dagens lys. ETU Forsikring har indgået et samarbejde med agenturet bag Soldaterforsikring.dk om forsikringer skræddersyet til ansatte i det danske forsvar, og det forventer sønderjyderne sig en del af.

Investeret og renoveret Tilbage i 2014 og 2015 lå det årlige overskud på otte millioner kroner, men der er en god forklaring på, at det sidste år ikke nåede helt derop. - Vi har brugt rigtigt mange penge til investeringer i IT, og så koster det også en del af opfylde alle de krav, Finanstilsynet og EU stiller til forsikringsselskaber, forklarer ETU-ejeren, og af regnskabet kan man også læse, at der i 2018 er brugt små to millioner kroner på at renovere det tidligere rådhus i Rødekro, hvor hovedkontoret har til huse.