For andet år i træk har Kohberg Bakery Group lavet underskud, men der investeres stort i 2018, og derfor forventes et plus fra 2019.

- Det er vigtigt, at vi har det rette team, for ellers kan vi heller ikke lægge den rigtige strategi, understreger Kohberg-direktøren.

Investerer 30 millioner kroner

Det er ikke nok at rationalisere og effektivisere - for det vil Kohberg Bakery Group fortsat - der skal også flere penge i kassen.

- Selvfølgelig skal vi tjene nogle penge for at kunne investere i fremtiden, og det er også det, vi gør. Vi forventer at investere cirka 30 millioner kroner i 2018 for at kunne begynde at tjene rigtig gode penge i 2019, forklarer Peder Christensen.

Råvarepriserne er svære at påvirke, men der er andre fronter at kæmpe på.

- Vi vil arbejde for at forstærke vores gode brand, og så vil vi fokusere mere på food service (mad til hoteller og restauranter, red.) og eksport, så vi kan få vendt udviklingen, siger Peder Christensen.

Og der er sat dej over til et bedre 2018 end 2017. Det viser årets første måneder.

- Vi følger indtil videre vores budget 100 procent, og jeg forventer, vi lander omkring nul i 2018, understreger Peder Christensen.