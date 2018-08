Efter nogle år med en finanskrise, som ramte bowlingcentret hårdt, er SportsCentrum nu i gang med at opruste og udvikle centret til et familiested. Seneste nyt er en minigolfbane, og snart åbner et fitnesscenter.

Under krisen blev pengene og tiden brugt på at vedligeholde bygningerne, som blandt andet fik nyt tag på alle 4500 kvadratmeter. Nu kan pengene så istedet bruges på investeringer inde i bygningerne, og her har Kristian Skjoldager lagt vægt på, at udvalget for familien bliver stort.

Udviklingen af centret kommer efter nogle år, som var økonomisk hårde for byens bowlingcenter. Finanskrisen ramte stedet og specielt ejeren Kristian Skjoldager så hårdt, at han var bange for stedets fremtid. Det kostede et halvt års sygemelding med stress af bekymringer, men nu er både ham og centret tilbage i topform og ved at ruste sig til fremtiden.

Bowling er begyndt at hitte igen

- Det er vigtigt med et stort udvalg af aktiviteter, da folk kommer her for at få oplevelser. Det er ikke længere kun nok med bowling. For 20 år siden var alle bowlingbaner udsolgt to dage før, men i dag er det lige modsat. Så vi har vredet hjernen for at finde ud af, hvad vi så skal tjene penge på. Før har det nok mest været det ældre segment, som er kommet her, men i dag kommer folk i alle aldre, og derfor skal vi have noget til alle. Nu kan mor gå ind og træne, mens datteren er til dans eller børnene leger i legelandet. Minigolf passer godt til visionen om det familiecenter, SportsCentrum er ved at blive, og vi kan mærke allerede, at det er populært, siger ejeren.

I dag går 600 børn, unge og voksne til dans, og folk i alle aldre kommer og spiser i restauranten og bowler - blandt andet til midnatsbowling i weekenden.

- Bowling er begyndt at hitte igen, og nogle af de gæster, som kom her for 21 år siden, da jeg begyndte her, kommer nu igen. Nu er vi gået den anden vej i aldersgruppen, og jeg tror, at det bliver rigtig fedt med de nye aktiviteter, smiler Kristian Skjoldager.

Han planlægger en stor åbning af det "nye" SportsCentrum i efteråret.